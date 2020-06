Ferie incerte per le ostetriche dell’Ospedale di Desio. Fp Cgil: “Situazione seria, si intervenga subito”. Il reparto vanta circa 1300 parti all’anno.

Assenze per maternità, personale che rinuncia alle ferie e turni massacranti. La situazione è seria nel reparto ostetricia del presidio ospedaliero di Desio. E’ la Fp Cgil a lanciare l’allarme. Pubblichiamo di seguito la nota del sindacato:

“Oggi più di un quarto delle ostetriche sono assenti per maternità ed è una cosa meravigliosa, ma il personale rimasto non solo ha dovuto rinunciare volontariamente alle ferie già programmate e autorizzate a giugno, ma è sottoposto a turni massacranti e senza tregua”, commenta Goldonetto, che aggiunge: “Come sindacato abbiamo immediatamente denunciato il grave problema alla direzione in una comunicazione di fine maggio e lo abbiamo ribadito nell’incontro del 9 di giugno: chiediamo un intervento immediato al fine di poter consentire alle ostetriche di Desio di fermarsi e riposare. Le ferie sono e rimangono un diritto importante irrinunciabile”.

“La direzione – continua – ci ha risposto che ‘ci stanno lavorando’. A noi risulta che sono in calendario solamente tre assunzioni delle quali, però, solo una dovrebbe essere perfezionata a metà luglio. Ma non basta. non sono comunque sufficienti. Chiediamo che si intervenga nel più breve tempo possibile senza ulteriori indugi. Esistono altri sistemi per poter intervenire ed integrare il personale mancante, che le attivino”.