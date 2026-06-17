Fermati con 50 chili di rame appena rubato, arrestati in cinque

Fermati con cinquanta chili di rame, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone. Nella mattinata di lunedì 15 giugno 2026, a Lentate sul Seveso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, con il supporto di personale delle Stazioni Carabinieri di Lentate sul Seveso, Meda, Carate Brianza e Seregno, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, cinque cittadini di nazionalità rumena, di età compresa tra i 25 e i 39 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Ladri in azione nella notta in via Europa

Durante la notte, alcuni cittadini hanno segnalato al Numero di Emergenza Unico Europeo 112 la presenza di persone intente a sottrarre pannelli di rame all’interno di un contesto abitativo in via Europa. I militari si sono subito attivati. Secondo quanto ricostruito, i soggetti avrebbero sradicato e asportato vari elementi in rame prima di tentare l’allontanamento a bordo di un veicolo. Gli uomini dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno intercettato il mezzo e proceduto al fermo dei cinque, le cui caratteristiche fisiche corrispondevano a quelle descritte nella segnalazione. All’interno dell’abitacolo dell’autovettura sono state rinvenute diverse grondaie di rame piegate.

Il giudice ha convalidato gli arresti

A seguito della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno recuperato circa 50 chili di rame e rinvenuto attrezzi atti allo scasso, sottoposti a sequestro. In più una somma in contante di 950 euro, ritenuta provento di attività illecita. Il danno complessivo è stato stimato in circa 5mila euro. L’autovettura utilizzata, il denaro e il materiale recuperato sono stati successivamente restituiti agli aventi diritto. Dell’esito dell’attività è stato informato il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che ha disposto il giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, che si è svolta nella mattinata del 15 giugno, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto, per uno degli indagati, l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre giorni a settimana.