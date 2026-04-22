I due giovani di 18 e 21 anni sono stati processati per direttissima, per il primo è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il secondo i domiciliari

Durante un controllo sono stati trovati in possesso di 13,6 grammi di cocaina e 25,9 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a 250 euro in contanti, probabilmente derivante dall’attività illecità. Sono scattate le manette per due giovani pusher, arrestati a Nova Milanese dai Carabinieri della locale stazione.

Fermati con cocaina e hashish, arrestati due giovani pusher

I militari nei giorni scorsi avevano avviato i loro controlli per il contrasto al fenomeno dello spaccio e si trovavano in via De Amicis, quando hanno sottoposto al controllo due ragazzi di 21 e 18 anni, entrambi residenti a Desio e già noti alle Forze dell’Ordine.

Perquisizioni e sequestri

Le successive operazioni di perquisizione domiciliare hanno permesso di rinvenire, presso l’abitazione del 21enne, ulteriori 52,7 grammi di hashish, la somma di 210 euro e vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento dello stupefacente. La perquisizione presso il domicilio del 18enne ha invece dato esito negativo.

Complessivamente la droga, il denaro e il materiale tecnico sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, sono stati inizialmente sottoposti alla custodia domiciliare in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto per entrambi, disponendo per il 18enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 21enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.