Fermati con la droga a Desio, due arrestati con l'accusa di spaccio. Entrambi sono marocchini e hanno dei precedenti.

Droga in auto, arrestati dai Carabinieri

Arrestati con 4 grammi di eroina, 700 euro in contanti e vari telefoni cellulari con messaggi compromettenti, chiari segni di una consolidata attività di spaccio. In manette sono finiti due cittadini marocchini: Ismail E.G., 25 anni, residente ufficialmente in provincia di Como, nato in Italia ma con passaporto del Marocco, e Mohamed F., 23, in Italia senza fissa dimora. Entrambi hanno precedenti per spaccio e detenzione di armi, e uno di loro è appena uscito dal carcere.

Messaggi in codice per promuovere l'attività di spaccio

L’operazione del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Desio è avvenuta sabato, nel tardo pomeriggio, in via Ambrosoli, a Desio. I due si trovavano a bordo di una Volkswagen Polo di colore bianco. Sono stati trovati con i contanti, i telefoni, ma la perquisizione personale ha dato esito negativo. Nascosti in un’intercapedine nell’abitacolo della macchina, però, è emersa la sostanza stupefacente. Dall’analisi del contenuto dei telefonini, inoltre, sono emersi vari messaggi equivoci tramite sistemi di messaggistica come Whatsapp o Messenger, in cui, con linguaggio in codice, veniva promossa la loro attività di spaccio, garantendo sicura qualità della merce, e consegna a domicilio.