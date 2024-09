Sono stati fermati durante un semplice controllo stradale nella serata di domenica 22 settembre. Solo che, all'esito del controllo, i Carabinieri gli hanno trovato addosso denaro e cocaina.

Fermati per un controllo stradale, avevano addosso denaro e cocaina

Il controllo è avvenuto a Giussano da parte dei militari della Sezione Operativa e del Radiomobile della Compagnia di Seregno che hanno arrestato due cittadini italiani, un uomo di 41 anni, domiciliato a Besana in Brianza, e una donna di 33 anni, residente nello stesso comune e già nota alle

Forze dell’Ordine.

I due, fermati in via Prealpi, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina suddivisa in dosi e di una somma di denaro pari a 1.690,00

euro. Le successive perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati e in un immobile di loro proprietà a Mariano Comense hanno permesso di rinvenire ulteriori grammi 130 circa di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento. La donna è stata posta agli arresti domiciliari, mentre l’uomo è stato trattenuto presso la Stazione Carabinieri di Meda in attesa del giudizio per direttissima.