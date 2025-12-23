Fermati per uso di droga e guida in stato di ebbrezza

Nel corso del pomeriggio di sabato 20 dicembre, i Carabinieri delle Stazioni di Giussano, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Seregno, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a largo raggio, finalizzato al contrasto dei reati in ambito

urbano, con particolare attenzione alle condotte legate al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol.

Il bilancio

Nel corso dell’attività che ha interessato anche i comuni limitrofi, sono stati controllati oltre 15 veicoli e identificate 45 persone.

In particolare a Seregno, un sedicenne è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida, mentre due diciottenni sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, poiché trovati in possesso ognuno di una modica quantità di hashish.

A Briosco, un 37enne della provincia di Lecco è stato trovato in possesso di grammi 1,5 di cocaina e per questo anch’egli è stato segnalato al Prefetto di Monza.

In diverse circostanze, a Giussano e Seregno, cinque individui sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, in quanto sorpresi lungo la pubblica via in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.