A 15 anni alla guida della motrice di un camion autoarticolato con accanto due coetanei. Ha dell’incredibile la scoperta fatta nel pomeriggio di giovedì scorso dagli agenti della Polizia locale di Agrate Brianza intervenuti nella zona industriale di via Sofocle. Ad allertare i ghisa alcuni passanti che avevano notato quella motrice fare strane e pericolosissime evoluzioni, con tanto di gimcane e sgommate, lungo la strada.

Fermato a 15 anni alla guida della motrice del tir del nonno

In pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto. I vigili hanno intimato al conducente di fermarsi. Quando poi si sono avvicinati all’abitacolo della motrice sono rimasti letteralmente di stucco. Davanti a loro, volante tra le mani, si sono trovati un ragazzino. Gli agenti si sono fatti consegnare la carta d’identità scoprendo che lo stesso aveva solo 15 anni. Stessa età anche per i due amici che gli sedevano accanto. A quel punto hanno chiesto spiegazioni. I tre hanno confessato di aver prelevato poco prima la motrice parcheggiata in un campo vicino, di proprietà del nonno del conducente. Quest’ultimo aveva lasciato incautamente le chiavi nel cruscotto.

Una leggerezza gravissima. Solo la buona sorte ha voluto che i tre non si facessero male e non provocassero un incidente che, vista anche la mole della motrice, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

A quel punto gli uomini della Locale hanno allertato il comando e hanno poi chiesto l’intervento sul posto del proprietario e dei genitori dei tre giovani e in particolare del conducente.

Le sanzioni

Oltre ad una lavata di capo, i vigili, nuovo Codice della strada alla mano (in vigore dal dicembre scorso e che per questo genere di violazioni prevede un pesante aggravio delle sanzioni), hanno fatto scattare un duplice sanzione da 900 euro nei confronti del proprietario, per un totale di 1.800 euro. Una per aver lasciato il mezzo incustodito e una perché lo stesso, altro fatto grave, non era coperto da assicurazione. Per questo hanno provveduto anche al sequestro del veicolo.

Infine, maximulta da 5mila euro a carico dei genitori del 15enne per guida senza patente...