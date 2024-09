Fermato ad un controllo di Polizia si becca multe per 8000 euro

In pochi minuti un automobilista fermato dagli agenti di polizia locale di Giussano ha collezionato una sfilza di sanzioni per un totale di 8000 euro: aveva la patente sospesa, l’auto già sotto sequestro e pure senza revisione, ed era ubriaco.

Una sfilza di multe in una sola volta

Un giussanese ha collezionato tre multe e una denuncia per guida in stato di ebrezza nel giro di pochissimi minuti: pomeriggio decisamente «no» per un giussanese, fermato, nei giorni scorsi, dagli agenti della Polizia locale di Giussano, a Paina.

Fermato per un controllo a Paina

La pattuglia di agenti era in servizio lungo viale Brianza e ha fermato, poco prima delle 16, un’auto per un normale controllo di routine, peccato però che il conducente della vettura, un 54enne giussanese,R. C. residente in città non fosse per nulla in regola con i documenti di viaggio e neppure sobrio.

Ubriaco aveva la patente sospesa e l’auto era già sotto sequestro

Sottoposto all’alcol test, infatti è risultato con un tasso quattro volte superiore rispetto a quello consentito. Il livello di alcol era pari a due, contro lo 0,50 previsto. Decisamente ubriaco già a metà pomeriggio.

Ma non solo. Gli agenti controllando i documenti hanno constatato che aveva la patente sospesa, perchè già in passato era stato fermato alla guida in stato di ebrezza in un comune vicino. L’auto su cui viaggiava poi era senza revisione e il veicolo era già stato messo sotto sequestro. Una sfilza di infrazioni dunque, che gli sono costate sanzioni per 8000 euro complessive e diversi guai con la giustizia per il giussanese.