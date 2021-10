Polizia Locale

Fermato alla guida con la patente revocata da 23 anni. Super multa da 6.300 euro ad un automobilista 62enne che aveva anche la revisione scaduta

Girava con la patente revocata da ben 23 anni e a bordo di un'auto con la revisione scaduta da anni. Non ha potuto evitare una sfilza di multe salate - pari complessivamente a 6.300 euro - l’automobilista fermato dalla Polizia Locale di Bovisio Masciago ad un posto di controllo in via Bonaparte. Gli agenti erano impegnati un servizio straordinario nell’ambito di un progetto sovracomunale, quando si sono imbattuti nell'auto dove c’era alla guida un 62enne residente a Cesano Maderno.

Aveva anche saltato la revisione dell'auto due volte

Al momento di mostrare i documenti, gli agenti hanno notato che la patente di guida era stata revocata al cesanese nel 1998 ma non erano così tanti anni che circolava in maniera irregolare perché 18 anni li aveva passati in carcere. Una volta uscito però, aveva ricominciato a guidare pur non avendo la patente. Gli agenti hanno constatato poi che la vettura non era stata sottoposta alla periodica revisione per ben due volte. Alla luce di tutte queste irregolarità, la Polizia Locale ha comminato all’automobilista una serie di sanzioni per un ammontare complessivo di 6.300 euro.