Fermato con 200 grammi di marijuana, 23enne arrestato dai Carabinieri

Fermato con 200 grammi di marijuana e 615 euro in contanti: 23enne arrestato dai Carabinieri. E’ accaduto ieri sera, giovedì 11 giugno 2020, a Cornate.

La perquisizione

Il fermo è avvenuto ieri sera, giovedì, intorno alle 20.30 a Cornate. Un giovane di 23enne è stato fermato per un controllo, mentre si trovava al volante della sua vettura, dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Vimercate. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo dell’auto dieci buste di cellophane, contenenti complessivamente circa 200 grammi di marijuana. Ma non solo. Il 23enne, infatti, era in possesso anche di 615 euro, in banconote di vario taglio: una somma ritenuta proveniente da un’illecita attività di spaccio. I militari hanno quindi “scortato” il giovane fino a casa, dove hanno proceduto a una perquisizione dell’abitazione, rinvenendo due bilancini elettronici di precisione e materiale necessario per il confezionamento delle dosi di marijuana. Considerate le circostanze il giovane è stato condotto al Comando di Vimercate, venendo quindi dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. Oggi, venerdì 12 giugno, si è tenuto in videoconferenza il processo per direttissima: dopo aver convalidato l’arresto, il Giudice del Tribunale di Monza ha imposto al 23enne l’obbligo di firma tre volte la settimana presso la caserma dei Carabinieri di Bellusco.

TORNA ALLA HOMEPAGE