Fermato con la droga in auto, arrestato per spaccio. I Carabinieri hanno sequestrato cocaina nascosta sotto al sedile e contanti

Nascondeva droga e soldi in auto, è stato arrestato per spaccio. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno fermato un trentenne extracomunitario senza fissa dimora che era a bordo di un’auto in sosta in un parcheggio nei pressi di via Venezia, a Nova Milanese. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato la vettura e si sono avvicinati.

Trovati cocaina e contanti

Davanti ai Carabinieri l’automobilista è apparso piuttosto nervoso e insofferente, quindi è scattata la perquisizione del veicolo. Sotto al sedile gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato quattro dosi di cocaina per un totale di circa 4 grammi. Contestualmente sono stati trovati anche 550 euro in contanti, somma ritenuta il probabile provento dell’attività illecita. Il trentenne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

