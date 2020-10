Fermato dalla Polizia, guidava senza patente e ubriaco. La Locale di Limbiate ha denunciato un marocchino di 41 anni

Fermato dalla Polizia, guidava senza patente e ubriaco

E’ stato fermato perché andava troppo veloce in auto, la Polizia Locale ha scoperto che guidava ubriaco e pure senza patente. Martedì mattina gli agenti del comando di piazza V Giornate a Limbiate hanno intimato l’alt a una Golf di colore bianco che percorreva viale Dei Mille.

L’automobilista è stato denunciato

Nel momento di controllare i documenti però, la Locale ha scoperto che l’automobilista, un marocchino di 41 anni, non possedeva la patente. Gli agenti hanno poi sottoposto lo straniero all’alcol test scoprendo che aveva un tasso alcolico pari a 2.24 grammi per litro, cioé quattro volte superiore al consentito. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza