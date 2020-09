Fermato in bici per un controllo finisce nei guai per droga. Un 34enne marocchino è stato arrestato a Desio, nei pressi del liceo Majorana.

Fermato in bici per un controllo finisce nei guai per droga

I Carabinieri della stazione cittadina di Desio venerdì 7 settembre, nel corso di alcuni controlli hanno fermato un 34enne nella zona del liceo Majorana. L’uomo, senza fissa dimora, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, ha destato sospetti mentre transitava in bici. Dalla perquisizione effettuata dai Carabinieri è emerso che aveva con sé 3,4 grammi di cocaina, già suddivisa in dodici dosi e 717 euro in contanti, oltre ad un telefono cellulare, che sono stati sequestrati. Il 34enne è stato perciò arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

TORNA ALLA HOME