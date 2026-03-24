Fermato per un controllo, aveva la droga nelle mutande

Fermato per un controllo dalla Locale di Seregno, un 24enne ha consegnato agli agenti della droga che aveva nascosto nelle mutande

L’hanno fermato per un controllo ordinario, salvo poi scoprire che il 24enne aveva con se più di 15 grammi di droga

Il controllo

Durante un ordinario posto di controllo in via Briantina, a Seregno, una pattuglia ha fermato una Lancia Ypsilon proveniente dalla SS36 e diretta verso il centro cittadino. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno avvertito un forte odore provenire dall’abitacolo: il conducente, V.V., un uomo del 1992 residente in zona, ha quindi consegnato spontaneamente una busta contenente marijuana, che nascondeva negli indumenti intimi. Accompagnato presso il Comando per ulteriori accertamenti, è stato trovato in possesso complessivamente di 16,86 grammi di sostanza, risultata positiva al THC. La droga è stata sequestrata e l’uomo denunciato a piede libero per detenzione illecita di stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90.

Gli altri controlli

Sempre nell’ambito dei servizi di presidio del territorio, particolare attenzione è stata rivolta alla stazione ferroviaria. Qui alcuni giovani hanno segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza che stava creando tensione tra i presenti.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno individuato il soggetto, un cittadino straniero di circa 50 anni, irregolare sul territorio nazionale, che ha assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. È stato necessario l’intervento di una seconda pattuglia per riportare la situazione alla calma. L’uomo è stato quindi accompagnato al Comando e denunciato per resistenza, minaccia e offesa a pubblico ufficiale, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta e destinatario di un ordine di allontanamento dalla stazione.