Festa del gatto al parco di Seregno

Festa del gatto nel parco di Seregno. In occasione della “Festa Nazionale del gatto”, un evento al parco “2 Giungo” della Porada per iniziativa dell’associazione onlus “Cani e mici per amici”.

Festa grande dedicata ai gatti

In occasione della “Festa nazionale del gatto“, un simpatico evento dedicato ai mici che coinvolge grandi e piccini. L’iniziativa è in calendario domenica, 16 Febbraio, presso il Centro polivalente di via Alessandria nel parco “2 giugno” alla Porada di Seregno.

Un pomeriggio per grandi e piccini

L’associazione “Cani e mici per amici”, a partire dalle 15.30, ha programmato un pomeriggio ricco di eventi per far appassionare ancora di più ai gatti. Previsti momenti di intrattenimento dei più piccoli, un laboratorio di teatro a cura dell’associazione culturale “Teatrando”, truccabimbi oltre a poesie e storie a tema accompagnate da magiche melodie.

Un aiuto alle attività dei volontari

La festa del gatto vuole essere un’occasione di incontro e confronto fra i padroni dei felini. Inoltre si potrà conoscere l’associazione “Cani e mici per amici” con sede in città e contribuire alle attività dei volontari sul territorio. Nel pomeriggio, infatti, sarà allestito un mercatino di beneficenza oltre a un piccolo buffet. Per informazioni e-mail: caniemiciperamici@gmail.com, oppure numero telefonico: 339 8616769.

