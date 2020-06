Festa della Repubblica, domani la cerimonia a Monza. Appuntamento in piazza Trento e Trieste a partire dalle 10.30, si ricorderà il 74esimo anniversario della Repubblica italiana.

Festa della Repubblica, domani la cerimonia a Monza

E’ in programma domani, 2 Giugno, alle 10.30 in piazza Trento Trieste a Monza la cerimonia ufficiale per ricordare il 74esimo anniversario della Repubblica italiana; al fine di garantire il rispetto delle necessarie misure di contenimento del contagio, la manifestazione si svolgerà alla presenza di una rappresentanza ristretta delle istituzioni della Provincia. Presenti il Prefetto Patrizia Palmisani, il Questore Michele Sinigalia, i massimi esponenti delle Forze dell’Ordine, il presidente della Provincia MB Luca Santamborgio, il sindaco di Monza Dario Allevi e pochi altri.

Nel corso della breve manifestazione celebrativa si svolgerà la cerimonia dell’Alzabandiera e sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

TORNA ALLA HOME PAGE