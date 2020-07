Festa di Lesmo e Camparada: ecco il programma delle celebrazioni.

A causa delle normative in materia di salute pubblica non ci saranno i tradizionali momenti di divertimento in oratorio e nemmeno il Ferun con le bancarelle lungo via Monti, ma nonostante tutto non mancheranno gli appuntamenti per festeggiare e tornare a sentirsi parte della comunità.

Oggi si alza il sipario

Il sipario sulla manifestazione (ridotta) si alza proprio oggi, domenica. Alle 11 verrà celebrata la messa solenne all’interno della chiesa parrocchiale, al termine della quale verrà offerto un omaggio floreale alla statua della Madonna incastonata sulla facciata principale del tempio. Un momento di grande spiritualità cui farà seguito il lancio di palloncini sul sagrato come gesto benaugurante.

Lunedì il momento clou

Domani, lunedì 13 luglio, il momento clou della kermesse, poiché ricorre il vero giorno della festa. Come da tradizione, alle 10.30 verrà celebrata a Lesmo la messa solenne presieduta non solo dagli attuali sacerdoti della Comunità Pastorale, ma anche da coloro che hanno prestato servizio in parrocchia in passato e anche da quei preti nativi di Lesmo e Camparada. Il momento sacro sarà anche occasione per riabbracciare e festeggiare don Venanzio Viganò e don Giorgio Lavezzari che tagliano il traguardo dei 30 anni di vita ministeriale, ma anche don Claudio Borghi, che invece tocca quota 35 anni.

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI’ 14 LUGLIO CON TUTTE LE FOTO, I COMMENTI E LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI DELLA FESTA

TORNA ALLA HOME