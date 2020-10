Festa di Varedo, annullati gli eventi di domenica. Alla luce dell’aumento generale dei contagi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di proporre una versione ridotta, sì alle giostre ma con sorveglianza

I contagi da Covid continuano a salire, così l’Amministrazione Comunale ha deciso di tagliare buona parte degli eventi ricreativi in programma per la festa del paese di questo fine settimana. Confermate le iniziative di sabato pomeriggio, annullati invece i giochi e le bancarelle previste domenica. Le giostre ci saranno ma con la presenza di vigilanti e Forze dell’Ordine

La revisione del programma

La decisione è stata presa questa mattina, giovedì 8 ottobre, durante una riunione tra il sindaco Filippo Vergani, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Polizia Locale, volontari dei rioni e commercianti. “Alla luce dell’aumento dei contagi abbiamo ritenuto giusto dare un segnale alzando la soglia di attenzione – ha premesso il primo cittadino – non abbiamo voluto annullare tutto perché per una comunità è importante mantenere almeno un minimo di relazioni. I cittadini finora hanno dimestrato grande senso di responsabilità e credo proprio che lo faranno anche in questo caso. Ringrazio tutti i volontari che hanno aiutato nell’organizzazione della manifestazione”

Le iniziative confermate

Sabato 10 ottobre i rappresentati dei vari rioni convergeranno in piazza parrocchiale con i rispettivi stendardi e alle 17 parteciperanno alla Messa in chiesa Santi Pietro e Paolo, al termine premiazione dell’allestimento più bello con l’associazione Nuova Varedo Shopping. In serata spettacolo di cabaret con Pis&Lov e altri comici. L’unica iniziativa in programma domenica è alle 11 in sala consiliare la cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli. Se sarà bel tempo potrebbe svolgersi all’esteno

Gli eventi annullati

Domenica 11 ottobre niente bancarelle e stand delle associazioni. “Le vie sono strette e c’è il rischio che si possano creare assembramenti” ha notato il sindaco. Saltano anche lo street food, i giochi dei rioni che erano previsti nel pomeriggio e di conseguenza la premiazione del rione vincitore. Annullati anche il concerto serale e i fuochi d’artificio

Le giostre

In piazza del mercato sarà aperto il luna park. Questa mattina, giovedì, il sindaco con l’assessore Matteo Figini e la Polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo nell’area delle giostre per garantire accessi in sicurezza, stabilire percorsi, predisporre transenne in modo da non creare assembramenti. “Stiamo seguendo tutti i protocolli di sicurezza e rafforzeremo la sorveglianza alle giostre con Polizia Locale e Carabinieri. Ci saranno anche dei vigilanti pagati dagli stessi giostrai che si sono resi disponibili ad attuare i controlli” ha annunciato Vergani

