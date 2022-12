Dopo la notizia dell'assunzione in una nuova azienda ha voluto festeggiare e forse ha alzato un po' troppo il gomito. Tanto che una volta presa la macchina per rientrare a casa è finito con la vettura in un fosso a Trezzo sull'Adda.

Festeggia l'assunzione, si ubriaca e finisce con l'auto in un fosso

E' accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 17 dicembre in via Guarnerio. Protagonista un 53enne italiano residente a Cornate d'Adda. L'uomo, dopo aver festeggiato l'assunzione in una nuova azienda con alcuni amici, si sarebbe messo al volante della sua auto, una Citroen C3, con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. In via Guarnerio, al confine con Roncello, ha poi perso il controllo del mezzo, finendo in un fosso in quel momento pieno d'acqua.

I soccorsi

Sul posto, oltre a ai soccorritori del 118, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco che, con alcuni mezzi speciali, hanno tirato fuori l'automobile dal canale. La strada è stata invece chiusa al transito in entrambe le direzioni dagli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato l'alcol test e gli accertamenti del caso.

Patente revocata e auto confiscata

L'uomo alla guida, per fortuna, non è rimasto ferito in maniera grave, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Melzo per gli accertamenti del caso. Immancabile, ovviamente, la sanzione: patente revocata e auto confiscata.