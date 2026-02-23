Attimi di grande paura e concitazione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, per via di un incidente avvenuto in una ditta farmaceutica della zona industriale di Cascina Trivulzina di Agrate Brianza.

Fiammata da un macchinario, feriti tre operai impegnati nelle pulizie

L’allarme è scattato attorno alle 17,15 quando tre dipendenti dell’impresa di pulizie che presta servizio nell’impianto di 19, 31 e 44 anni sono rimasti feriti in un incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi che sul posto ha portato nel giro di pochi minuti tre ambulanze in codice rosso, un’automedica, quattro mezzi dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Agrate, oltre che gli agenti della Polizia Locale cittadina.

Al momento la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che i tre operai stessero utilizzando un macchinario aspiratore di liquidi, quando sarebbero stati investiti da una fiammata proveniente dal macchinario stesso. Per ora non è ancora dato a sapersi cosa abbia provocato la fiammata, forse un mix di sostanze chimiche, probabilmente venute a contatto con il macchinario stesso. Per questo sarà però necessario attendere la chiusura delle indagini da parte dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.

Il soccorso degli operai

In parallelo al lavoro dei pompieri, Carabinieri e Polizia Locale, che hanno iniziato le operazioni per la messa in sicurezza dell’area, il personale medico ha immediatamente preso in carico i tre operai feriti, uno dei quali sembrerebbe in modo grave. I tre sono stati caricati sulle rispettive ambulanze dirette verso gli ospedali del territorio. Nel frattempo invece i dipendenti dell’azienda sono stati temporaneamente evacuati per precauzione sul parcheggio esterno della ditta.