Fiammata e fuga di gas in un palazzo di via Fiume. E' successo ieri pomeriggio a Nova Milanese, sono accorsi i Vigili del Fuoco

Sarebbe un guasto all'impianto elettrico la causa della fiammata che ha determinato una fuoriuscita di gas in un condominio di via Fiume, situato sopra l'ufficio postale di Nova Milanese. Ieri pomeriggio, giovedì 16 giugno, sono accorsi sul posto i Vigili dl Fuoco. In seguito appunto al guasto, la cassetta elettrica esterna al condominio ha prodotto una fiammata che ha danneggiato il tubo del gas determinando una fuoriuscita per circa tre quart' d'ora.

Gli operatori intervenuti

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: oltre ai pompieri anche gli addetti alla rete del gas e la Polizia Locale. A causa del guasto la corrente è saltata in tutta la zona. Alla vampata non è seguito un incendio e nessuno dei residenti o passati è rimasto ferito o coinvolto, dunque gli operatori intervenuti si sono concentrati sulla messa in sicurezza dell'impianto