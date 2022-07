Fiamme a Barlassina: sul posto i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di oggi, giovedì 21 luglio, a Barlassina.

Fiamme a Barlassina

Le fiamme si sono propagate in una zona adiacente a via dei Prati ed è stato necessario l’intervento dei pompieri.

Secondo quanto appreso l’incendio non ha intaccato case né messo in pericolo persone.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi dei Vigili del fuoco di Monza oltre ad una pattuglia dei Carabinieri di Lentate.

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme.