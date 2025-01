Fiamme a Desio in una ditta dismessa, Vigili del Fuoco in azione. L'incendio si è sviluppato questa mattina, domenica 26 gennaio, nell'area dismessa di via Fermi.

Fiamme in via Fermi, allertati i Vigili del Fuoco

Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute intorno alle 11 per un incendio di materiale vario all'interno di una ditta in disuso, in via Fermi, nella zona del cimitero vecchio. I Vigili del Fuoco sono stati allertati e si sono portati sul posto con diversi mezzi: due autopompe, un'autobotte, un'autoscala e un carro soccorso. Le fiamme sono state circoscritte e spente.

Sul posto anche l'ambulanza e le Forze dell'ordine

Molti i desiani che hanno visto la colonna di fumo e si sono chiesti cosa fosse successo. In via Fermi, oltre ai mezzi dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche le Forze dell'ordine, il personale Areu, l'Agenzia regionale di emergenza urgenza, e i tecnici di Arpa Lombardia. Inizialmente, infatti, era stata allertata in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Desio. In realtà, nessuno risulta essere rimasto ferito in seguito al rogo divampato all'interno dell'area. In corso anche le verifiche per capire da dove sia partito l'incendio e le cause.