Fiamme al ristorante cinese, si mobilitano i Vigili del Fuoco FOTO

Fiamme al ristorante cinese di via Milano a Desio, si mobilitano i Vigili del Fuoco. Fortunatamente nessun ferito.

L’incendio si è sprigionato intorno alle 14.30

L’incendio si è sprigionato intorno alle 14.30 al ristorante cinese di via Milano. A lanciare l’allarme sono stati i dipendenti del ristorante. Tempestivamente i pompieri si sono precipitati sul posto. Le fiamme, a quanto risulta da una prima ricostruzione, provenivano dalla cucina, dalla zona in cui si trovano i fornelli in uso durante il servizio del pranzo. Diversi i mezzi che in pochi minuti hanno raggiunto l’esercizio di via Milano.

Numerosi i mezzi intervenuti

Per compiere le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco sono arrivati da Desio con l’autopompa e l’autoscala, da Seregno con l’autopompa e il carro ventilazione, da Monza con il carro soccorso, mentre da Carate si è mobilitata l’autobotte. I pompieri hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme. Fortunatamente nessuno tra i dipendenti è rimasto ferito. Resta ora da fare la conta dei danni.