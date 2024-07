Fiamme altissime in una palazzina, paura a Nova Milanese

Paura a Nova Milanese con fiamme altissime che hanno destato grande preoccupazione. L’allarme è partito poco dopo le 19, con un ingente spiegamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Il rogo, dalle notizie che sono state diffuse, si sono sprigionate all’ultimo piano di una palazzina e ha interessato il tetto di un condominio di tre piani. Coinvolti anche due appartamenti ricavati nel sottotetto, oltre a circa 200 metri quadrati di copertura.

Fiamme altissime a Nova Milanese

La richiesta di intervento è arrivata da viale Rimembranze. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza che si sono immediatamente attivate e hanno raggiunto il punto in cui l’incendio si è propagato. Almeno una quindicina i mezzi che si sono portati in zona, con gli uomini dei Vigili del Fuoco di vari distaccamenti che si sono messi subito all’opera per cercare di contenere le fiamme. Sul posto tre autopompe, tre autobotti due autoscale un carro soccorso, un modulo spegnimento rapido e la vettura del funzionario di guardia.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

L'intero stabile è stato fatto evacuare

In cielo si è levato anche l’elicottero. I pompieri stanno ormai operando da oltre un paio d’ore. Al momento non si registrano feriti. Le fiamme sono state avvistate anche dai Comuni limitrofi. Da accertare le cause da cui si sono sviluppate. Le operazioni per spegnere il rogo sono tuttora in corso e andranno avanti tutta la notte. L'intero stabile è stato fatto evacuare dalle prime squadre giunte sul posto.