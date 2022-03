Fiamme da un appartamento, attimi di paura a Usmate Velate

Fiamme da un appartamento, attimi di paura in via Casati a Usmate Velate. Il principio d'incendio è stata segnalato poco dopo le 12.30 di oggi, giovedì 31 marzo 2022. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A lanciare per primo l'allarme è stato un residente, che ha notato del fumo alzarsi dal balcone della palazzina che si trova al civico 21. Pochi secondi, poi una grossa fiammata che ha seriamente rischiato di mandare a fuoco anche il contatore del gas e le tubature che scorrono lungo la parete esterna.

"In quel momento in casa non c'era nessuno - ha raccontato il testimone - Conoscendola, sono allora andato a chiamare la proprietaria, avvisandola di quanto stava accadendo in casa sua. Nel frattempo però ho anche allertato i Vigili del fuoco, che sono arrivati in pochissimi minuti"