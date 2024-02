Fiamme dalla canna fumaria, paura a Vimercate

Fiamme dalla canna fumaria, momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 febbraio, a Vimercate.

Fiamme sul tetto di un palazzo di 5 piani

L'allarme è scattato poco dopo le 17 in uno dei palazzi che si affaccia sul parcheggio tra via Lecco e via Rota, poco distante dall'imbocco della Tangenziale Est.

Pochi minuti dopo sul ponto sono giunte un'autopompa partita dal vicino distaccamento dei Vigili del fuoco di Vimercate e un'autoscala dalla sede centrale di Monza.

Vigili del fuoco al lavoro per un'ora

I pompieri hanno raggiunto il tetto del palazzo di 5 piani e hanno spento l'incendio. C'è voluta un'ora di lavoro per mettere in sicurezza il tetto e l'appartamento sottostante.