Fiamme e fumo in un’azienda, arrivano i pompieri

Fiamme e, soprattutto, tanto fumo in un’azienda di Vimercate dove, questa notte, sono dovuti intervenire i pompieri in massa per riportare la situazione alla normalità

Il fumo ha invaso gli uffici

L’allarme è scattato poco dopo le 22 in via Trieste, a poca distanza dal Comando dei Carabinieri, dove due passanti hanno notato del fumo uscire da un’azienda, in quel momento chiusa. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco di Vimercate, Monza e Desio hanno appurato che gli uffici erano invasi dal fumo e, per entrare, hanno dovuto sfondare una vetrata e una porta. All’interno, una volta che la coltre densa aveva iniziato a dissiparsi, sono risaliti all’origine del piccolo rogo: a fuoco era andato un server da cui poi è fuoriuscito il fumo che ha invaso tutti gli uffici della ditta.

