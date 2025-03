Fiamme e paura, incendio devasta un appartamento

Le fiamme, divampate improvvisamente, sono subito diventate incontenibile. Giusto il tempo di mettere in salvo qualche oggetto e poi fuggire prima che il rogo distruggesse tutto.

L'incendio in un grosso complesso residenziale

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato scorso, 15 marzo, a Vimercate. L'incendio ha distrutto in un appartamento al primo piano di una delle palazzine del grande complesso residenziale di via Tonale, ultima traversa a fondo cieco di via Cadorna, prima della rotonda che porta a Ruginello.

Appartamento ridotto in cenere per colpa di una sigaretta?

L’incendio è divampato, come detto, in un appartamento al primo piano, abitato da due fratelli e dal figlio di uno di questi. In pochi istanti le fiamme, scoppiate per cause da accertare (tra le ipotesi anche un mozzicone di sigaretta gettato, non ancora spento, nel cestino dei rifiuti), hanno raggiunto gli altri locali dell’abitazione.

Salvi padre e figlio presenti in casa

In quel momento solo uno dei due fratelli e il figlio erano in casa. I due sono riusciti a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Anche gli altri inquilini della scala, e in particolare i residenti degli appartamenti dei tre piani che si trovano sopra a quello da cui è partito il rogo, si sono precipitati in giardino non potendo fare altro che assistere impotenti alla devastazione.

I soccorsi

Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco da Monza e da Vimercate, un’ambulanza (padre e figlio sono stati portati in ospedale per controlli) e la Polizia locale.

Casa distrutta e danni ingenti anche gli appartamenti dei tre piani superiori

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per avere la meglio sulle fiamme. Desolante la scena che si è presentata ad incendio spento. Dell’appartamento da cui è divampato è rimasto ben poco. Quel che restava di arredi e suppellettili è stato lanciato in giardino. Danni ingenti anche all’appartamento del secondo piano, anch’esso dichiarato inagibile. Conseguenze pesanti anche per quelli del terzo e quarto piano soprattutto per tapparelle e infissi, letteralmente squagliati dal calore delle fiamme.