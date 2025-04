Fiamme in ditta, brucia un macchinario

Incendio in una ditta a Desio, brucia un macchinario. Squadre del Comando di Monza e Brianza sono impegnate in via Agnesi, per l'incendio di un macchinario all'interno di una ditta produttiva di materiale poroso.

Incendio in ditta, al lavoro numerosi Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato intorno alle 16.25. Rosso il codice con cui sono stati allertati i mezzi di soccorso del servizio regionale di emergenza urgenza. Inizialmente sembrava fossero almeno una decina le persone rimaste coinvolte nell'incendio. Insieme alle ambulanze, sul posto è stata inviata anche l'automedica. Oltre ai sanitari, stanno operando numerosi automezzi dei Vigili del Fuoco arrivati da tutta la Brianza. Chiamati a intervenire in via Agnesi pure i Carabinieri.

Tre le persone coinvolte

Da quel che si è saputo, in realtà sono tre le persone che sono state soccorse, tre uomini di 30, 44 e 47 anni, due portati in via precauzionale al Pronto soccorso di Desio. Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno sprigionato le fiamme, ancora in via di accertamento. Verde il codice con cui si è concluso l'intervento dei soccorritori, meno grave di quel che sembrasse in un primo momento. Numerose le segnalazioni di cittadini di fronte alla grossa nube di fumo visibile da tutti i Comuni limitrofi. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro.