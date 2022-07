Fiamme in un appartamento, arrivano i pompieri

Vigili del fuoco in via Parini a Bareggia, frazione di Macherio, per fiamme in un appartamento.

Fiamme in un appartamento

E' di pochi minuti fa la segnalazione di un incendio a Bareggia, in via Parini all'angolo con via Leopardi, dove si sono recati diversi mezzi di soccorso. Per cause ancora da accertare da parte delle autorità competenti, si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento della palazzina che affaccia su via Parini.

I soccorsi

L'intervento è ancora in corso, sul posto per precauzione, è arrivata anche un'ambulanza della Croce Verde Lissonese e i Carabinieri di Biassono per i rilievi. Seguono aggiornamenti.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 5 luglio 2022.