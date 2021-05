Fiamme in un box, intervengono i Vigili del Fuoco

Fiamme in un box a Birago, a Lentate intervengono i Vigili del Fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Pompieri in via Fara a Birago

L’allarme è scattato questa notte alle cinque, dopo che le fiamme sono divampate in un box. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gustavo Fara 16 a Lentate sul Seveso. Per cercare di domare l’incendio e limitare i danni hanno operato i pompieri intervenuti dai distaccamenti di Seregno e Lazzate.

Non ci sono stati feriti

Fortunatamente, in seguito al rogo divampato nel box, non ci sono stati feriti. Ora toccherà alle Forze dell’ordine, che in seguito all’incendio hanno seguito le operazioni, accertare eventuali responsabilità.