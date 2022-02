Fiamme in un box, maxi mobilitazione a Sovico. Evacuato temporaneamente lo stabile

I soccorsi

Pompieri, ambulanza e Carabinieri in via Buozzi.

Maxi dispiegamento di mezzi di soccorso a Sovico in via Buozzi al civico 6.

Fiamme in un box, maxi mobilitazione a Sovico

Qui, all'interno di un box di una palazzina intorno alle 17 è divampato un incendio e per questo si è reso necessario l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i pompieri, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. Inizialmente era stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso, poi fortunatamente rientrato. I soccorritori hanno prestato le prime cure al proprietario del box, un uomo di 68 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale per accertamenti. Resta da chiarire quali siano state le cause dell’incendio.

Evacuato lo stabile

I Vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno anche evacuato lo stabile: ben 72 famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro abitazioni per motivi di sicurezza. Poi l’allarme è rientrato e i condomini hanno potuto fare rientro nei loro appartamenti.

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco e gli assessori comunali.