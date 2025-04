Due interventi dei Vigili del fuoco ieri sera, rispettivamente a Nova Milanese e a Lentate sul Seveso, per due distinti roghi che hanno interessato un campo e una zona boschiva.

Fiamme in un campo agricolo e in un'area boschiva

Il primo intervento è scattato intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 31 marzo, in via degli Orti a Nova. I pompieri sono intervenuti per un incendio divampato in un campo agricolo coltivato. Le squadre giunte in posto hanno lavorato sia manualmente con l'utilizzo di badili e flabelli battifuoco e con un mezzo AIB (Anti Incendio Boschivo) 4x4. Complessivamente sono bruciati circa 3500 mq di coltura.

Allo stesso orario due squadre dei Vigili del fuoco si sono portate anche a Lentate sul Seveso per un incendio segnalato presso il Parco delle Groane. A bruciare una piccola parte di sottobosco e sterpaglie: le fiamme sono state spente grazie all'intervento dell'autopompa da Seregno e dell'autobotte da Lazzate.