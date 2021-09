Fiamme in un capanno agricolo, arrivano i pompieri

Diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza sono intervenute nel comune di Cesano Maderno per l'incendio di un capanno adibito a deposito di materiale agricolo.

Fiamme in un capanno

L'incendio è scoppiato in un capanno in un terreno nel quartiere di Binzago. In posto un'autopompa del distaccamento di Desio, un'autopompa del distaccamento di Bovisio Masciago e un'autobotte dal distaccamento di Carate Brianza. L'intervento è iniziato all'una di notte ed è durato circa tre ore.