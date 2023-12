Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre, a Desio.

Fiamme in una canna fumaria, Vigili del fuoco a Desio

I pompieri sono stati allertati poco dopo le 13 per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un edificio di due piani situato in via Galilei.

Sul posto si sono portate due squadre, in particolare i Vigili del fuoco del distaccamento di Desio con l'autopompa e i pompieri delle sede centrale di Monza con l'autoscala.

L'intervento ha permesso di riportare la situazione alla normalità, ripristinando le condizioni di sicurezza.