Fiamme in un'abitazione, deceduto un anziano

Incendio in via San Grato a Nova Milanese nel quartiere di Grugnotorto. Un anziano è deceduto, in corso gli accertamenti per capire che cosa sia successo e cosa abbia sprigionato le fiamme. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Intorno alle 8 l'allarme da via San Grato

L'allarme da via San Grato è arrivato intorno alle 8. Subito sono scattate le operazioni di soccorso delle persone residenti. A quanto risulta da una prima ricostruzione, le fiamme si sono sprigionate al primo piano di una palazzina. Nell'abitazione vive un anziano che non ce l'ha fatta. Non è ancora chiaro che cosa possa aver provocato l'incendio. Diversi i mezzi dei Vigili del fuoco che si sono portati sul posto.

Soccorritori al lavoro

Squadre del Comando di Monza sono intervenute a Nova Milanese con l'autopompa del distaccamento di Desio, l'autopompa di Bovisio, l'autoscala della Centrale di Monza, l'autoscala tridimensionale del distaccamento di Desio e il carro soccorso di Lazzate per domare le fiamme. Oltre all'ambulanza, è intervenuta l'automedica. In via San Grato anche i Carabinieri. Le fiamme sono state spente e i pompieri stanno ultimando le operazioni. Per ragioni di sicurezza via Assunta è stata bloccata.