I Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lissone, Desio e Seregno stanno operando in questi minuti a Sovico, in via Don Luigi Sturzo, dove è divampato un incendio in una abitazione privata.

Fiamme in un'abitazione di Sovico, anziana intossicata trasportata in ospedale

Le fiamme si sono sviluppate in mattinata all'interno di uno dei locali dell'abitazione, probabilmente a causa di una candela lasciata accesa. Dopo la chiamata ai soccorsi subito sono intevenuti sul posto gli operatori del 118 con l'ambulanza. L'anziana residente nell'appartamento, posto al primo piano, è stata valutata sul posto e poi trasportata in ospedale in codice giallo per intossicazione.

Come detto sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco ma sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Sovico per tutti gli accertamenti del caso.