I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 13.30 di oggi, lunedì 6 ottobre in via Gabellini a Desio. I pmpieri sono stati allertati a causa di un incendio sviluppatosi, per cause ancora da chiarire, in un edificio industriale dismesso presente proprio in quella via.

Fiamme nel sito industriale dismesso

Le fiamme – fanno sapere i Vigili del fuoco – stanno coinvolgendo materiale vario presente all’interno della struttura e la copertura del tetto.

Sul posto sono operative: due autopompe serbatoio (APS), due autobotti pompa (ABP) un carro soccorso e una autoscala.

Presenti anche le forze dell’ordine e il personale AREU per le attività di competenza.

Seguiranno eventuali aggiornamenti