Fiamme nel vecchio ospedale di Vimercate

Un incendio, non il primo, in quel che rimane dell'ex ospedale di Vimercate.

L'incendio in serata nell'ospedale di Vimercate

Il rogo si è sviluppato nella serata di ieri, giovedì 13 giugno, in un locale della struttura in disuso dalla fine del 2010. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che, attorno alle 22, hanno visto levarsi una densa colonna di fumo dalla stabile che si affaccia su via Ospedale.

Sul posto i Vigili del fuoco

In pochi minuti sul posto sono giunti due mezzi, un'autopompa e un'autobotte, dal vicino distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate. I pompieri hanno avuto velocemente la meglio sulle fiamme evitando che le stesse si propagassero ad altri locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Non è il primo rogo nella struttura abbandonata da quasi 15 anni

Come noto il vecchio nosocomio, di proprietà di Asst Brianza, collocato nel centro di Vimercate, è spesso frequentato nelle ore serali e notturne da sbandati e senza tetto ed è in una situazione di assoluto abbandono e degrado. Già nel dicembre scorso all'interno dell'area dell'ex ospedale si era verificato un incendio che aveva interessato un deposito.

