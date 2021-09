Intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri questa mattina ad Agrate per un piccolo incendio che ha interessato la cucina di una villetta in via Kennedy.

Fiamme nella cucina di una villetta, Vigili del fuoco ad Agrate

Nell'abitazione, posta in un complesso residenziale a cui si accede anche da via Bixio, nel momento in cui le fiamme si sono sprigionate non c'era nessuno. I proprietari di casa, rientrati, hanno trovate la cucina in fiamme e hanno chiesto aiuto.

Quando sono arrivati i pompieri, intervenuti con un'autopompa, le fiamme erano praticamente già domate dai proprietari di casa. I pompieri hanno verificato lo stato dell'abitazione, riscontrando seri danni in cucina e fumo che ha raggiunto anche il primo piano della villetta.

Oltre ai Vigili del fuoco in via Kennedy sono intervenuti anche i Carabinieri di Agrate.