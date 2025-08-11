Fiamme nella notte, bruciano tre auto

In via Alfieri

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, in corso le indagini dei Carabinieri.

Rogo in via Alfieri a Desio, bruciano tre auto. E’ successo pochi minuti dopo mezzanotte.

Bruciano tre auto in via Alfieri

"Ho sentito un forte scoppio e quando mi sono affacciata c’erano le fiamme alte", è la testimonianza di una residente che vive poco lontano dal punto in cui è divampato l’incendio. Dato l’allarme, in pochi minuti diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per domare le fiamme. Il rogo ha coinvolto tre autovetture, tra cui una Panda e una Punto, che erano parcheggiate in strada.

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

Sul posto si sono portati un’autopompa serbatoio del distaccamento desiano e un’autobotte pompa proveniente dal distaccamento di Bovisio Masciago. La tempestività con cui sono intervenuti i pompieri ha permesso di avere la meglio sulle fiamme e mettere in sicurezza l’area, limitando i danni. In via Alfieri hanno operato anche i Carabinieri, a cui sono toccati i rilievi di competenza.

Indagini in corso

Le indagini per stabilire quali siano le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti è stata presa in considerazione anche l'eventualità che si sia trattato di un incendio doloso, seppure da una prima analisi gli uomini dell’Arma propenderebbero per un cortocircuito partito dalla Fiat Panda, che si sarebbe poi propagato alle auto vicine.

I residenti: "Ci siamo spaventati"

"Ci siamo spaventati - è il commento dei residenti - Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono stati bravi a spegnere le fiamme in poco tempo, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben altre". E hanno aggiunto: "Nell’ultimo periodo questa zona non è più così tranquilla. Di recente abbiamo trovato anche le auto rigate".