Notte di lavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, quella tra martedì e mercoledì, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di una vetreria di Agrate Brianza.

Fiamme nella vetreria, sul posto pompieri e ambulanza

La chiamata al numero di emergenza dei Vigili del fuoco è scattata intorno alle 3.30: i pompieri si sono subito diretti presso lo stabilimento industriale in via Talete interessato dalle fiamme, che hanno avvolto materiali di vario genere presenti all’interno della struttura.

Le squadre, giunte tempestivamente sul posto, sono riuscite a estinguere l’incendio rapidamente, evitando il coinvolgimento di altre aree del capannone. Nel dettaglio sono intervenute: due autopompe serbatoio (APS), un’autobotte pompa (ABP) e un’autoscala. Presente anche un carro soccorso.

In via Talete è giunta anche un’ambulanza: in un primo momento infatti era sembrato fossero convolte anche delle persone; fortunatamente gli accertamenti hanno dato esito negativo e l’intervento dei soccorritori si è concluso sul posto.