Fiamme sul tetto di un deposito a Caponago FOTO

Fiamme sul tetto di un deposito a Caponago. Sul posto i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Caponago e i Carabinieri.

Fiamme sul tetto di un deposito a Caponago

Vigili del fuoco in azione in questi minuti a Caponago, in via Galilei, per un incendio a dei pannelli fotovoltaici della Shunt.

A dare l’allarme nel primo pomeriggio sono stati gli agenti della Polizia locale di Caponago che intervenuti sul posto hanno allertato il 115. Al momento non si segnalano persone intossicate o ferite. Oltre ai Vigili del fuoco e agli agenti della Polizia locale sul posto sono presenti anche i Carabinieri i Agrate Brianza.

Il sindaco di Caponago, Monica Buzzini, ha fatto sapere in questi minuti che la situazione è sotto controllo consigliando ai concittadini che abitano in zona di tenere, precauzionalmente, le finestre chiuse. Sul posto insieme alle Forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco si trova invece il vice sindaco Maria Enrica Galbiati.

La via Galilei è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il fumo nero è visibile anche dalla vicina autostrada A4.

TORNA ALLA HOME

TORNA ALLA HOME