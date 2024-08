Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute ieri mattina, martedì 27 agosto, in via Monte Santo a Seregno per un incendio in una attività indistriale.

Fiamme sul tetto di una attività industriale: intervento dei pompieri a Seregno

Erano circa le 11.20 quando è scattata la chiamata al numero di emergenza a causa di un rogo che ha coinvolto dei filtri posti sul tetto dello stabilimento. Le squadre giunte in posto, hanno prontamente attaccato l'incendio, senza che coinvolgesse ulteriori parti del tetto. Le fiamme si sono sviluppate in una parte della ditta che non era utilizzata per la produzione.

Sul posto tre autopompe, un autobotte, un'autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia.