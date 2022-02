Figlio violento vessa ed estorce denaro ai genitori: arrestato dopo la denuncia della sorella

Seveso

Dopo innumerevoli episodi la donna ha trovato la forza di rivolgersi ai Carabinieri.

I carabinieri della stazione di Seveso hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. di Monza nei confronti di un 28enne di Seveso nei confronti del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi ed estorsione perpetrati dal mese di maggio 2020 a oggi in danno del padre 71enne, 73enne e della sorella 31enne.

Figlio violento vessa ed estorce denaro ai genitori

In particolare il giovane, anche sotto l’effetto e a causa dell’abuso di alcol, di psicofarmaci e di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avrebbe insultato e minacciato i propri familiari con minacce di morte e di altri fatti finanche a spintonarli, a mettere le mani al collo della madre e a spaccare oggetti di uso comune presenti in casa tra cui il telefono della sorella sottraendo loro denaro prelevato dalle loro borse.

In queste occasioni, che si verificavano quasi quotidianamente, per il clima di terrore creato, i familiari erano costretti ad allontanarsi da casa o a chiudersi a chiave in camera.

Così facendo il 28enne avrebbe maltrattato i genitori e la sorella costringendoli a subire continue aggressioni fisiche e morali, facendoli vivere in uno stato di prostrazione sia fisica che morale. I familiari sarebbero stati anche costretti a consegnargli svariate somme di denaro per il pagamento di debiti e per acquistare alcol e sostanze stupefacenti.

La sorella ha trovato la forza di rivolgersi ai Carabinieri

La fine di una terribile storia di vessazioni, percosse, minacce, estorsioni e furti perpetrati dal 28enne in danno della una coppia di anziani genitori e della propria sorella è stata possibile grazie alla forza e al coraggio di quest’ultima che durante le ultime elezioni amministrative ha avvicinato un Carabiniere della Compagnia di Seregno, in servizio di vigilanza ai seggi elettorali.

In quell’occasione, senza conoscere il militare ma fidandosi della rassicurazione che quella divisa le aveva trasmesso, la 31enne ha raccontato la forte preoccupazione in cui versavano lei e i suoi genitori, a causa delle ripetute richieste di denaro del fratello, che poi sfociavano sempre in atti di violenza e, in taluni casi, a rischio della loro vita.

Dopo quel primo contatto, la 31enne e i propri genitori sono stati invitati in caserma dove hanno formalizzato la denuncia e raccontato i dettagli di anni di violenze fisiche e psicologiche.

Dopo l’arresto il 28enne è stato trasferito presso il carcere di Monza.