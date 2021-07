Finale degli Europei, c'è l'ok per il maxischermo

Finale degli Europei di calcio, c'è l'ok per il maxischermo. L'Amministrazione comunale di Concorezzo monterà la struttura in piazza della Pace.

Domenica appuntamento con la storia

Il conto alla rovescia verso la finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra è ormai agli sgoccioli, con la supersfida che si disputerà domenica alle 21 allo stadio londinese di Wembley. Gli azzurri guidati dal Commissario tecnico Roberto Mancini proveranno a sgambettare i padroni di casa, riportando in Italia un titolo che manca ormai dal lontano 1968. Per spingere Barella e compagni al trionfo alcuni fortunati concorezzesi avranno la possibilità di assistere alla finalissima davanti al maxischermo che verrà allestito in piazza della Pace. Nella giornata di oggi, venerdì 9 luglio 2021, l'Amministrazione comunale ha infatti annunciato una decisione nell'aria già dal termine della sfida vinta ai rigori contro la Spagna.

"Siamo riusciti a espletare tutte le pratiche burocratiche del caso, concentrandoci in particolar modo sugli aspetti riguardanti la sicurezza - spiega con soddisfazione l'assessore alle Politiche giovanili Gabriele Borgonovo - Abbiamo ricevuto l'ok del Prefetto di Monza e Brianza. Il maxischermo verrà posizionato in piazza della Pace, davanti al Comune".

"Controlli e buonsenso"

L'accesso al maxischermo non sarà garantito a tutti, ma gli ingressi saranno contingentati. Un po' come avviene già per le varie iniziative estive organizzate dall'Amministrazione comunale concorezzese.

"I posti saranno circa 150 e non sarà possibile prenotare in anticipo - continua l'assessore Borgonovo - Si potrà accedere all'area di fronte al maxischermo a partire dalle 19.45 e fino a esaurimento posti. Ogni spettatore verrà dotato di un braccialetto prestatoci da Acquaworld (che ringraziamo), in modo da gestire al meglio entrate e uscite. Sarà vietato portare all'interno dell'area oggetti in vetro. Sul posto saranno presenti Carabinieri, agenti della Polizia locale, volontari della Protezione civile e alpini: faremo in modo che tutto si svolga in totale sicurezza, facendo anche affidamento al buonsenso delle persone che parteciperanno all'evento. Ovviamente tutto verrà svolto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid".

Il maxischermo (grande circa 5 metri per 3) sarà posizionato in modo tale che la partita sarà visibile anche ai clienti dei bar presenti in piazza.