Finalmente riapre l’edicola a Renate

Riapre l’edicola a Renate. Dopo più di cinque mesi senza, il servizio di vendita giornali ritorna in paese. L’apertura prevista per giovedì primo aprile in via Garibaldi, nello stesso luogo in cui quindi si trovava la precedente.

Sarà Daniele Usai a prenderne le redini, già storico edicolante di Veduggio con il suo “Il Cartolibraio” che gestisce in via Monte Grappa da quasi dieci anni.

«All’inizio non ci pensavo, poi spinto dai renatesi mi sono convinto a lanciarmi in questa nuova avventura; siamo felici e curiosi di vedere come andrà».

Saracinesca alzata dalle 6,30

L’attività sarà gestita tutta in famiglia, tra Daniele, la sorella Roberta e la nipote Letizia.

«Io probabilmente starò più a Veduggio per fare il giro mattutino di consegna giornali, ma comunque ci giostreremo tutti e tre sui due punti vendita», ha raccontato l’edicolante. Visto il parere positivo già raccolto tra i veduggesi, anche l’edicola di Renate aprirà alle 6.30 la mattina, per permettere a tutti i lavoratori di acquistare quotidiani, settimanali e riviste, per poi continuare l’attività fino alle 12.30, sul pomeriggio «ci sarà ancora da decidere», ha concluso Daniele.