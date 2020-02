Prevenzione degli incidenti stradali connessi all’uso di droghe e alcol. Nuovo fine settimana di controlli sulle strade della Brianza.

Fine settimana di controlli sulle strade della Brianza: sei patenti ritirate

L’attività di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, condotta nell’ultimo fine settimana dai Carabinieri di Monza, ha registrato un leggero aumento nel numero dei conducenti trovati positivi al test dell’etilometro.

In totale sono 6 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, a fronte di oltre 110 automobilisti sottoposti al controllo. Cinque automobilisti sono stati anche denunciati perché trovati al volante con tasso alcolemico compreso tra 1.0 e 1.5 mg.

Le zone controllate

Tra le strade interessate dai controlli si segnalano: Monza via Cavallotti e viale Sicilia; Brugherio, viale Lombardia e via 1^ maggio; Vimercate via Tagliamento, via Lecco e via Trieste; Bellusco via Circonvallazione; Seveso corso Isonzo e via Garibaldi; Meda via Indipendenza e via Cadorna; Besana in Brianza via della Repubblica; Desio via Mascagni e

a Lissone via Monsignore Bernasconi.