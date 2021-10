Resoconto della Polizia stradale

Sei diversi sinistri nel corso del weekend. Tra questi un automobilista ferito dopo aver percorso diversi chilometri contromano: la patente gli è stata ritirata.

Sono stati sei gli incidenti stradali che si sono verificati nel weekend dal 15 al 17 ottobre sulla Statale 36, fortunatamente senza gravi conseguenze per i soggetti coinvolti. Gli incidenti sono avvenuti sull'arteria statale all'altezza delle località di Cinisello Balsamo, Giussano, Verano Brianza e Costa Masnaga.

Fine settimana di incidenti sulla Statale 36

Il primo intervento della Polizia stradale di Monza e Brianza sabato 16 ottobre poco prima di mezzogiorno: gli equipaggi sono intervenuti su un sinistro all'altezza di Giussano, in direzione Lecco che ha visto coinvolte cinque persone e ha provocato una coda di circa tre chilometri. Al termine dei rilievi, intorno alle 14, il traffico è ripreso regolarmente.

Sempre nella giornata di sabato, verso le 10:00, è stato denunciato un cittadino peruviano di 34 anni, in quanto privo di documenti identificativi e irregolare sul territorio italiano.

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre, alle 2.45 e alle ore 04.50, sono stati rilevati due sinistri autonomi con feriti lievi al Km 23+700, in territorio di Verano Brianza. Il primo, in carreggiata Nord, ha visto coinvolta una Vw T-Cross: il conducente e un altro ragazzo, rispettivamente di anni 25 e 23, hanno riportato lesioni lievi.

Perde il controllo del mezzo dopo aver percorso più chilometri contromano

Il secondo sinistro è avvenuto nella carreggiata Sud, sempre all'altezza di Verano e ha visto coinvolta una Opel Corsa con a bordo il solo conducente, un italiano di 34 anni, il quale ha perso il controllo del veicolo dopo aver percorso la carreggiata in senso opposto per più chilometri. La manovra azzardata era stata inoltre segnalata più volte da altri automobilisti. Al conducente, che è rimasto ferito, gli è stata ritirata la patente.

Sulla viabilità autostradale e, in particolare, sulle arterie che collegano l’est – ovest della Brianza (Tangenziale nord di Milano) nonché sull’arteria est – sud (Tangenziale Est di Milano) sono stati rilevati due incidenti con soli danni ai mezzi, senza conseguenze lesive per gli interessati.

Infine la Polizia stradale di Monza e Brianza ha provveduto a denunciare un cittadino marocchino di 32 anni per guida in stato d’ebbrezza alcolica.

(foto archivio)